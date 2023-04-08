Апрель, 08 в 9:07

В Запорожской и Херсонской областях оккупанты сообщают населению о начале принудительной эвакуации с конца апреля.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Обновлено в 09.00. Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал жителей города не вестись на фейковую “помощь” (по эвакуации) от рашистов, а доверять только официальным украинским источникам информации.

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Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские захватчики активно готовятся к эвакуации местного населения на оккупированный Крым.

В частности, в Мелитополе (Запорожской области) и Скадовске (Херсонской области) враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации.

Во время так называемого опроса проверяется наличие у людей российского паспорта, прописка и уровень образования.

Пока захватчики рассказывают, что периодически курсируют автобусы для тех, кто хочет уехать. А вот с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 409-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.