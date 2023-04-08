В двух южных областях оккупанты готовят людей к эвакуации — Генштаб
В Запорожской и Херсонской областях оккупанты сообщают населению о начале принудительной эвакуации с конца апреля.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.
Обновлено в 09.00. Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал жителей города не вестись на фейковую “помощь” (по эвакуации) от рашистов, а доверять только официальным украинским источникам информации.
Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей российские захватчики активно готовятся к эвакуации местного населения на оккупированный Крым.
В частности, в Мелитополе (Запорожской области) и Скадовске (Херсонской области) враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации.
Во время так называемого опроса проверяется наличие у людей российского паспорта, прописка и уровень образования.
Пока захватчики рассказывают, что периодически курсируют автобусы для тех, кто хочет уехать. А вот с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 409-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.