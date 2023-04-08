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Факти / Україна

Обіцяють житло в Росії: окупанти намагаються примусово паспортизувати жителів Херсонщини – ЦНС

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Паспортизація окупованих територій
Фото: Факти ICTV

Росіяни змушують мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області отримувати російські паспорти, ставлячи перед вибором отримувати житло, чи ні.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

– Ворог продовжує намагатись виконати план щодо примусової паспортизації мешканців тимчасово захоплених регіонів. Зокрема застосовується новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів – видачу державних житлових сертифікатів, призначених для придбання житла на території РФ, – йдеться у повідомленні.

Інформаційна кампанія, спеціально розгорнута для паспортизації українців, наголошує, що жителі Херсонщини мають укласти угоду для заселення в нові квартири в інших регіонах Російської Федерації. Сума зазначених сертифікатів має покрити вартість житла у Ставрополі чи Краснодарі.

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– Зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами РФ, – йдеться у повідомленні.

Перед цим у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Запоріжжі та Херсонщині окупанти попереджають населення про початок примусової евакуації з кінця квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 409-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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