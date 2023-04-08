Апрель, 08 в 10:42

Российские оккупационные войска на Юге Украины пытаются сформировать “живой щит” из мирных людей, чтобы прикрываться ими в случае контрнаступления украинских военных.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Она отметила, что оккупанты испуганы из-за предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Они продолжают насильственную эвакуацию местного населения, формируют списки людей. Кроме того, продолжается российская принудительная паспортизация.

– У них самих неустойчивая внутренняя моральная позиция, поскольку все испуганы тем контрнаступлением, о котором много говорят. Но они не знают, откуда его ждать, и пытаются каким-то образом сымитировать заботу о людях, – сообщила Гуменюк.

Она объяснила, что под видом “эвакуации” российские захватчики собирают мирных людей, чтобы потом прикрываться ими как “живым щитом”.

– Эта “забота” проявляется в том, чтобы собрать мирное население и перевезти его в те места, где они планируют размещать свои подразделения, и прикрываться ими, как живым щитом. Это уже стало практикой, которую мы наблюдаем долгий период времени, – подчеркнула Гуменюк.

Спикер добавила, что когда Вооруженные силы Украины бьют по позициям оккупантов на левом берегу Херсонской области, то всегда придерживаются принципа, чтобы не пострадало мирное население.

Гуменюк также сообщила, что подразделения войск РФ сейчас пытаются постоянно маневрировать и находить новые места расположения наблюдательных пунктов, боевых поставок, пунктов размещения техники и боеприпасов.

По данным Генерального штаба ВСУ, в Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты сообщают местному населению о начале принудительной эвакуации с конца апреля, в частности во временно захваченный Крым.