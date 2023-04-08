Квітень, 08 в 10:42

Російські окупаційні війська на Півдні України намагаються сформувати “живий щит” із мирних людей, щоб прикриватися ними в разі контрнаступу українських військових.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вона зазначила, що окупанти перелякані через майбутній контрнаступ Збройних сил України.

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Вони продовжують насильницьку евакуацію місцевого населення, формують списки людей. Крім того, триває примусова російська паспортизація.

– Вони самі мають нестійку внутрішню моральну позицію, оскільки всі перелякані тим самим контрнаступом, про який багато говорять. Але вони не знають, звідки його очікувати, і намагаються якимось чином зімітувати турботу про людей, – повідомила Гуменюк.

Вона пояснила, що під виглядом “евакуації” російські загарбники збирають мирних людей, щоб потім прикриватися ними як “живим щитом”.

– Ця “турбота” проявляється в тому, щоб зібрати мирне населення і перевезти його в ті місця, де вони планують розташовувати свої підрозділи, і прикриватися ними, як живим щитом. Це вже стало практикою, яку ми спостерігаємо довгий період часу, – наголосила Гуменюк.

Речниця додала, що коли Збройні сили України б’ють по позиціях окупантів на лівому березі Херсонщини, то завжди дотримуються принципу, щоб не постраждало мирне населення.

Гуменюк також повідомила, що підрозділи військ РФ зараз намагаються постійно маневрувати та знаходити нові місця розташування спостережних пунктів, бойового постачання, пунктів розміщення техніки і боєприпасів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в Запорізькій та Херсонській областях російські окупанти повідомляють місцевому населенню про початок примусової евакуації з кінця квітня, зокрема до тимчасово захопленого Криму.