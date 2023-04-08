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Факты / Україна

Россия может усилить давление на Запад, чтобы вынудить Украину к переговорам — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Россия может усилить давление на Запад, чтобы вынудить Украину к переговорам — ISW
Фото: Pexels

Россия хочет переговоров о прекращении войны только на своих заявленных интересах и проблемах.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что в Кремле не заинтересованы в легитимных переговорах с Украиной и возлагают бремя любых переговоров на Запад.

Так, накануне в Анкаре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров, но они могут быть основаны только на заявленных Россией “законных” интересах.

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Лавров заявил, что Запад с презрением игнорирует “интересы” России.

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В ISW отмечают, что Путин сохраняет первоначальные военные цели и утверждает, что “законными” интересами является международное признание оккупированных территорий Украины, смена власти, а также “денацификация” и “демилитаризация” Украины.

Американские аналитики отмечают, что Россия готовится начать новый этап информационной кампании, чтобы усилить давление на Запад и заставить Украину к переговорам о мире на условиях Москвы.

Источник: ISW
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