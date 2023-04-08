Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росія може посилити тиск на Захід, щоб змусити Україну до переговорів – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Росія може посилити тиск на Захід, щоб змусити Україну до переговорів – ISW
Фото: Pexels

Росія хоче переговорів про припинення війни тільки на своїх заявлених інтересах і проблемах.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що в Кремлі не зацікавлені в легітимних переговорах з Україною і покладають тягар будь-яких переговорів на Захід.

Так, напередодні в Анкарі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів, але вони можуть ґрунтуватися тільки на заявлених Росією “законних” інтересах.

Зараз дивляться

Лавров заявив, що Захід із презирством ігнорує “інтереси” Росії.

Читайте
Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з Росією – Білий дім

У ISW зазначають, що Путін зберігає початкові військові цілі і стверджує, що “законними” інтересами є міжнародне визнання окупованих територій України, зміна влади, а також “денацифікація” і “демілітаризація” України.

Американські аналітики наголошують, що Росія готується почати новий етап інформаційної кампанії, щоб посилити тиск на Захід й змусити Україну до переговорів про мир на умовах Москви.

Джерело: ISW
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка