Квітень, 08 в 10:57

Росія хоче переговорів про припинення війни тільки на своїх заявлених інтересах і проблемах.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що в Кремлі не зацікавлені в легітимних переговорах з Україною і покладають тягар будь-яких переговорів на Захід.

Так, напередодні в Анкарі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів, але вони можуть ґрунтуватися тільки на заявлених Росією “законних” інтересах.

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Лавров заявив, що Захід із презирством ігнорує “інтереси” Росії.

У ISW зазначають, що Путін зберігає початкові військові цілі і стверджує, що “законними” інтересами є міжнародне визнання окупованих територій України, зміна влади, а також “денацифікація” і “демілітаризація” України.

Американські аналітики наголошують, що Росія готується почати новий етап інформаційної кампанії, щоб посилити тиск на Захід й змусити Україну до переговорів про мир на умовах Москви.