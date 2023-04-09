Апрель, 08 в 22:35

Россияне в попытке захватить Бахмут используют свои самые профессиональные подразделения, которые включают спецназовцев и десантно-штурмовые войска.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Если очень коротко о сегодняшних сводках, то: Эпицентром активных боевых действий остается Восток Украины. Там продолжается наступление врага на четырех направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, — пояснила она.

По ее словам, в течение текущих суток на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия.

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— Самые ожесточенные бои среди указанных участков продолжаются за Марьинку. Наши воины не дают возможности врагу продвигаться и достичь поставленных целей, — сообщила она.

Заместитель министра обороны говорит, что враг пытается наступать и на Бахмутском направлении и взять под контроль Бахмут, там сейчас идут бои.

— В боях за Бахмут враг привлекает самые профессиональные свои подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем, они несут значительные потери, — сообщила Маляр.

Представительница Минобороны заявила, что в Бахмуте враг проявляет высокую интенсивность действий и применяет максимум усилий.

— Это требует соответствующих оборонительных мероприятий с нашей стороны и оперативных решений. Сейчас ситуация контролируется. Командование постоянно работает в зоне боевых действий. Штабы работают круглосуточно. Решение по ситуации принимаются 24/7, — резюмировала Анна Маляр.

Ранее в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что на Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты пытались наступать в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области, впрочем успеха не имели.