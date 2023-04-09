У боях за Бахмут окупанти втрачають найпрофесійніші підрозділи – Маляр
Росіяни у спробі захопити Бахмут використовують свої найпрофесійніші підрозділи, які включають спецпризначенців та десантно-штурмові війська.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
– Якщо дуже коротко про сьогоднішні зведення, то: Епіцентром активних бойових дій залишається Схід України. Там триває наступ ворога на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському, – пояснила вона.
За її словами, протягом поточної доби на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії.
– Найзапекліші бої з-поміж зазначених ділянок тривають за Мар’їнку. Наші воїни не дають можливості ворогу просуватись та досягти поставлених цілей, – повідомила вона.
Заступниця міністра оборони каже, що ворог намагається наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль Бахмут, там зараз тривають бої.
– У боях за Бахмут ворог залучає найпрофесійніші свої підрозділи. Це не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Разом з тим, вони несуть значні втрати, – повідомила Маляр.
Представниця Міноборони заявила, що у Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій і застосовує максимум зусиль.
– Це потребує відповідних оборонних заходів з нашого боку та оперативних рішень. Наразі ситуація контрольована. Командування постійно працює в зоні бойових дій. Штаби працюють цілодобово. Рішення по ситуації приймаються 24/7, – резюмувала Ганна Маляр.
Раніше у зведенні Генштабу Збройних сил України повідомлялось, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти намагались наступати в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, втім успіху не мали.