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Факти / Україна

У двох південних областях окупанти готують людей до евакуації – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
проросійський бойовик з "днр"
Фото: Depositphotos

На Запоріжжі та Херсонщині окупанти повідомляють населенню про початок примусової евакуації з кінця квітня.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські загарбники активно готуються до евакуації місцевого населення на окупований Крим.

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Зокрема, в Мелітополі (Запорізької області) та Скадовську (Херсонської області) ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації.

Під час так званого опитування перевіряється наявність у людей російського паспорта, прописка та рівень освіти.

Поки загарбники розповідають, що періодично курсують автобуси для тих, хто хоче виїхати. А от з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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