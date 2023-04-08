Квітень, 08 в 6:41

На Запоріжжі та Херсонщині окупанти повідомляють населенню про початок примусової евакуації з кінця квітня.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські загарбники активно готуються до евакуації місцевого населення на окупований Крим.

Зараз дивляться

Зокрема, в Мелітополі (Запорізької області) та Скадовську (Херсонської області) ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації.

Під час так званого опитування перевіряється наявність у людей російського паспорта, прописка та рівень освіти.

Поки загарбники розповідають, що періодично курсують автобуси для тих, хто хоче виїхати. А от з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.