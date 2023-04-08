Апрель, 08 в 13:17

Мегаокоп протяженностью более 70 км выкопали оккупанты в Запорожской области.

Об этом по результатам исследования спутниковых снимков Sentinel-2 пишет Центр журналистских расследований.

Крайние точки этого укрепрайона: на западе – в окрестностях поселка Семеновка (приблизительно 9 км от центра Мелитополя), на востоке – в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района к северо-западу от Бердянска.

Сейчас смотрят

От Мелитополя до Бердянска: оккупанты вырыли на Запорожье мегаокоп протяженностью 70 км / 5 фотографий

Анализ спутниковых данных показывает, что строительство этой линии обороны началось в первых числах сентября 2022 года.

– Рыть траншею оккупанты начали одновременно с двух направлений, и по состоянию на 18 октября мегаокоп уже был готов. Его непрерывная протяженность достигает 70 километров, — говорится в сообщении.

Для сравнения: длина этой линии обороны в 70 км — почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 км), и примерно равна расстоянию, например, от Херсона до Николаева или от Вены до Братиславы.

Фото со спутника Sentinel-2