Від Мелітополя до Бердянська: окупанти вирили мегаокоп довжиною 70 км на Запоріжжі
Великий окоп завдовжки понад 70 км викопали окупанти у Запорізькій області.
Про це за підсумком вивчення супутникових знімків Sentinel-2 пише Центр журналістських розслідувань.
Крайні точки цього укріпрайону: на заході – на околицях селища Семенівка (приблизно 9 км від центру Мелітополя), на сході – у полі за межами селища Маринівка Приморського району на північний захід від Бердянська.
Аналіз супутникових даних вказує, що будівництво цієї лінії оборони стартувало у перших числах вересня 2022 року.
– Рити траншею окупанти почали одночасно з двох напрямків і станом на 18 жовтня мегаокоп вже був готовий. Його безперервна довжина сягає 70 кілометрів, – йдеться у повідомленні.
Для порівняння: довжина цієї лінії оборони у 70 км — це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 км) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва або ж від Відня до Братислави.
Фото зі супутника Sentinel-2