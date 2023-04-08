Від Мелітополя до Бердянська: окупанти вирили мегаокоп довжиною 70 км на Запоріжжі

Квітень, 08 в 13:17

Великий окоп завдовжки понад 70 км викопали окупанти у Запорізькій області.

Про це за підсумком вивчення супутникових знімків Sentinel-2 пише Центр журналістських розслідувань.

Крайні точки цього укріпрайону: на заході – на околицях селища Семенівка (приблизно 9 км від центру Мелітополя), на сході – у полі за межами селища Маринівка Приморського району на північний захід від Бердянська.

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Аналіз супутникових даних вказує, що будівництво цієї лінії оборони стартувало у перших числах вересня 2022 року.

– Рити траншею окупанти почали одночасно з двох напрямків і станом на 18 жовтня мегаокоп вже був готовий. Його безперервна довжина сягає 70 кілометрів, – йдеться у повідомленні.

Для порівняння: довжина цієї лінії оборони у 70 км — це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 км) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва або ж від Відня до Братислави.

Фото зі супутника Sentinel-2