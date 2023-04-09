Чи вплине “витік” інформації щодо контрнаступу ЗСУ на плани України: відповідь експерта

Квітень, 09 в 12:23

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що інформація про нібито витік секретних документів щодо підготовки контрнаступу ЗСУ не похитне ані довіри між Києвом та Заходом, ані планів українських військових.

Про це він сказав в етері телемарафону Єдині новини.

– Дані переважно, які стосуються України, зараз не беремо до уваги, чи вони сфальсифіковані, бо є підстави так вважати, датуються станом на 1 березня. В контексті розвитку ситуації вони певною мірою втрачають актуальність, а для воєнної розвідки дуже важливо бачити стан і розвиток речей, динаміку, – сказав він.

За словами експерта, у цій “злитій” інформації багато даних, які й так є у відкритих джерелах.

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Окрім того, очевидно, що росіяни вкидають і фальсифікують певні моменти, наприклад, стверджуючи, що втрати України більші, аніж у РФ. Експерт наголошує, що у жодній війні не буває такого, коли атакуюча армія несе менші втрати, ніж та, яка захищається.

Мусієнко стверджує, що нібито витоком даних про плани ЗСУ окупанти намагаються вбити клин в довіру між Україною і Заходом, а також показати російському диктатору Володимиру Путіну хоч якийсь результат і “успіхи”.

– Чи впливає ця інформація і дані? Я майже впевнений, що ні. Вони не похитнуть ані довіри, ані планів, які є. Тим більше планів застосування військ там нема, а це найважливіше, – наголосив експерт.

У п’ятницю, 7 квітня, у мережі поширилася інформація про нібито витік секретних документів щодо підготовки контрнаступу ЗСУ.

Джерело: телемарафон