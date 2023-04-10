В этом году ей бы исполнилось 11 лет: Зеленский об обстреле Запорожья и жертвах

Апрель, 09 в 21:39

Россия ставит себя еще в большую изоляцию от мира, от человечества обстрелами украинских городов.

Об этом в своем традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракеты С-300. Попадание – в дом, жилой дом. Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Муж тоже. Мои соболезнования… Женщина – в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь, — сказал он.

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Кроме того, он отметил, что каждый светлый христианский праздник учит, что зло – проигрывает.

— Должны верить. И мы – верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы – приближаем. И мир – вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно прибавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь, — добавил он.

Также глава государства сообщил, что сейчас идет подготовка к новой активной неделе, в частности, в международной работе, чтобы усилить оборону и украинских военных.

Фото: Анатолмй Куртев