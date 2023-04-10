Цьогоріч їй би виповнилося 11 років: Зеленський про обстріл Запоріжжя та жертв

Квітень, 09 в 21:39

Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства обстрілами українських міст.

Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя. Ракетами С-300. Влучання – в будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття… Жінка – у важкому стані зараз, в лікарні, їй надається допомога, – сказав він.

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Крім того, він зазначив, що кожне світле християнське свято вчить, що зло – програє.

– Маємо вірити. І ми – віримо. Маємо наближати програш зла. І ми – наближаємо. І світ – разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя, – додав він.

Також голова держави повідомив, що наразі йде підготовка до нового активного тижня, зокрема у міжнародній роботі, аби посилити оборону та українських військових.

Фото: Анатолій Куртєв