Не надо никуда ездить: в Австрии продлили действие удостоверений украинским беженцам

Апрель, 09 в 17:43

Австрия автоматически продлила действие свидетельст украинцам, которые нуждаются в убежище.

Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило в Telegram.

— Искателям убежища, которые нашли убежище в Австрии, автоматически продолжают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица, — говорится в сообщении.

Соответствующий орган отправит его заказным письмом по месту регистрации.

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Если на момент доставки никого не будет дома, письмо будет передано на хранение в ближайшее почтовое отделение.

— Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl), — отметили в Минреинтеграции.

Контактные данные соответствующих региональных представительств Федеральных ведомств можно найти по ссылке.