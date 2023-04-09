Не надо никуда ездить: в Австрии продлили действие удостоверений украинским беженцам
Австрия автоматически продлила действие свидетельст украинцам, которые нуждаются в убежище.
Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило в Telegram.
— Искателям убежища, которые нашли убежище в Австрии, автоматически продолжают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица, — говорится в сообщении.
Соответствующий орган отправит его заказным письмом по месту регистрации.
Если на момент доставки никого не будет дома, письмо будет передано на хранение в ближайшее почтовое отделение.
— Если вы не можете забрать письмо из почтового отделения в указанный срок, обратитесь в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl), — отметили в Минреинтеграции.
Контактные данные соответствующих региональных представительств Федеральных ведомств можно найти по ссылке.