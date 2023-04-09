Не треба нікуди їздити: в Австрії продовжили дію посвідчень українським біженцям
Австрія автоматично продовжила дію посвідчень українцям, які шукають притулок.
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило у Telegram.
– Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи, – йдеться у повідомленні.
Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем реєстрації.
Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.
– Якщо ви не можете забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, зверніться до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl), – зазначили у Мінреінтеграції.
Контактні дані відповідних регіональних представництв Федеральних відомств можна знайти за посиланням.