Не треба нікуди їздити: в Австрії продовжили дію посвідчень українським біженцям

Квітень, 09 в 17:43

Австрія автоматично продовжила дію посвідчень українцям, які шукають притулок.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило у Telegram.

– Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи, – йдеться у повідомленні.

Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем реєстрації.

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Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

– Якщо ви не можете забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, зверніться до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl), – зазначили у Мінреінтеграції.

Контактні дані відповідних регіональних представництв Федеральних відомств можна знайти за посиланням.