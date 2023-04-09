Польша отменила упрощенный ввоз животных из Украины: что изменится
Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины.
Отныне для наших граждан будут действовать общие условия пересечения границы с животными, которые действуют на территории Европейского Союза.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
— Ранее украинцы, которые путешествовали в Польшу, могли пересечь границу со своими любимцами по упрощенным условиям. Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Нужны были только наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца. Однако недавно страна отменила это правило, — говорится в сообщении.
К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четвероногого не является коммерческим.
А также результаты тестирования уровня антител против бешенства.
Источник: Минреинтеграции