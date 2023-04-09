Польща скасувала спрощене ввезення тварин з України: що зміниться

Квітень, 09 в 18:41

Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України.

Відтепер для наших громадян діятимуть загальні умови перетину кордону з тваринами, які чинні на території Європейського Союзу.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зараз дивляться

– Раніше українці, які подорожували до Польщі, могли перетнути кордон зі своїми улюбленцями за спрощеними умовами. Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка. Однак нещодавно країна скасувала це правило, – йдеться у повідомленні.

До переліченого вище списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним.

А також результати тестування рівня антитіл проти сказу.

Читайте Для українців продовжили безкоштовний проїзд потягом з Польщі до Німеччини

Джерело: Мінреінтеграції