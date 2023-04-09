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Факты / Україна

РФ планирует переходить в позиционную фазу обороны, используя преимущество в артиллерии — военный эксперт

Бедрак Виктория, редактор ленты
Війна в Україні, ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

“Большое” наступление россиян заканчивается, оккупанты хотят затянуть войну против Украины в позиционную фазу.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Единые новости руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам эксперта, на фоне новостей и информации о контрнаступлении Украины даже подкрепление оккупантов, которое прибывает, занимается обустройством оборонительных позиций. Кроме того, РФ подтягивает артиллерию для того, чтобы защищаться, а также для продолжения обстрелов.

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— Их план после наступления — переходить в позиционную фазу обороны, используя преимущество в артиллерии. Сейчас они готовятся, растягивают нашу линию, а дальше будут переходить в артиллерийскую борьбу, пробуя срывать наше контрнаступление и затягивая войну в позиционную фазу, которая им пока может быть комфортна, — отметил Мусиенко.

Эксперт также добавил, что российские войска истощаются, а их потенциал уменьшается. По его словам, в прошлом году россиян хватило на около 5 месяцев активных наступательных действий, а сейчас наступление длилось 2-3 месяца.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска используют артиллерию, чтобы компенсировать снижение своих наступательных возможностей.

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Источник: телемарафон

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