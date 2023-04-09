РФ планує переходити в позиційну фазу оборони, використовуючи перевагу в артилерії – військовий експерт

Квітень, 09 в 10:01

“Великий” наступ росіян закінчується, окупанти хочуть затягнути війну проти України в позиційну фазу.

Про це повідомив в етері телемарафону Єдині новини керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами експерта, на тлі новин та інформації про контрнаступ України навіть підкріплення окупантів, яке прибуває, займається облаштуванням оборонних позицій. Окрім того, РФ підтягує артилерію для того, щоб захищатись, а також для продовження обстрілів.

Зараз дивляться

– Їхній план після наступу – переходити в позиційну фазу оборони, використовуючи перевагу в артилерії. Зараз вони готуються, розтягують нашу лінію, а далі будуть переходити в артилерійську боротьбу, пробуючи зривати наш контрнаступ і затягуючи війну в позиційну фазу, яка їм поки що може бути комфортна, – зазначив Мусієнко.

Експерт також додав, що російські війська виснажуються, а їхній потенціал зменшується. За його словами, минулого року росіян вистачило на близько 5 місяців активних наступальних дій, а зараз наступ тривав 2-3 місяці.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати зниження своїх наступальних можливостей.

Джерело: телемарафон