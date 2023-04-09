Квітень, 09 в 7:24

Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, в Горностаївському районі тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також “забороненого” контенту.

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Зазначено, що під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни змушують мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області отримувати російські паспорти, ставлячи перед вибором отримувати житло, чи ні.