РФ посилює контррозвідувальний та поліцейський режими на окупованих територіях – Генштаб
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Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зокрема, в Горностаївському районі тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також “забороненого” контенту.
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Зазначено, що під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.
Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни змушують мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області отримувати російські паспорти, ставлячи перед вибором отримувати житло, чи ні.
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