Еще 470 оккупантов и 14 беспилотников: потери РФ за последние сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Потери оккупационных войск РФ с начала полномасштабного вторжения достигли около 178 150 убитыми, из которых 470 — за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 9 апреля.
По его данным, украинские защитники за день также уничтожили 13 артиллерийских систем, четыре боевые бронированные машины и 14 беспилотников.
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Ориентировочные потери ВС России в войне против Украины с 24 февраля 2022 года до 9 апреля 2023-го:
- личный состав — около 178 150 (+470) человек ликвидировано;
- танки — 3 636;
- боевые бронированные машины — 7 024 (+4);
- артиллерийские системы — 2 740 (+13);
- РСЗО — 533;
- средства ПВО — 282;
- самолеты — 307;
- вертолеты — 292;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 312 (+14);
- крылатые ракеты — 911;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 602 (+3);
- специальная техника — 309 (+5).
Российские войска, по данным Генштаба, продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.