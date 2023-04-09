Апрель, 09 в 9:50

Потери оккупационных войск РФ с начала полномасштабного вторжения достигли около 178 150 убитыми, из которых 470 — за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 9 апреля.

По его данным, украинские защитники за день также уничтожили 13 артиллерийских систем, четыре боевые бронированные машины и 14 беспилотников.

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Ориентировочные потери ВС России в войне против Украины с 24 февраля 2022 года до 9 апреля 2023-го:

личный состав — около 178 150 (+470) человек ликвидировано;

танки — 3 636;

боевые бронированные машины — 7 024 (+4);

артиллерийские системы — 2 740 (+13);

РСЗО — 533;

средства ПВО — 282;

самолеты — 307;

вертолеты — 292;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 312 (+14);

крылатые ракеты — 911;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 602 (+3);

специальная техника — 309 (+5).

Российские войска, по данным Генштаба, продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки ВСУ отбили более 50 атак на этих направлениях.