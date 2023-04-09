Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Еще 470 оккупантов и 14 беспилотников: потери РФ за последние сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери оккупационных войск РФ с начала полномасштабного вторжения достигли около 178 150 убитыми, из которых 470 — за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 9 апреля.

По его данным, украинские защитники за день также уничтожили 13 артиллерийских систем, четыре боевые бронированные машины и 14 беспилотников.

Сейчас смотрят

Ориентировочные потери ВС России в войне против Украины с 24 февраля 2022 года до 9 апреля 2023-го:

  • личный состав — около 178 150 (+470) человек ликвидировано;
  • танки — 3 636;
  • боевые бронированные машины — 7 024 (+4);
  • артиллерийские системы — 2 740 (+13);
  • РСЗО — 533;
  • средства ПВО — 282;
  • самолеты — 307;
  • вертолеты — 292;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 312 (+14);
  • крылатые ракеты — 911;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 602 (+3);
  • специальная техника — 309 (+5).

Российские войска, по данным Генштаба, продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки ВСУ отбили более 50 атак на этих направлениях.

Читайте
Карта боевых действий на 09.04.2023 — ситуация на фронте

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка