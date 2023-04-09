Квітень, 09 в 9:50

Втрати окупаційних військ РФ з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 178 150 вбитими, з яких 470 – за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 квітня.

За його даними, українські захисники за день також знищили 13 артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини та 14 безпілотників.

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Орієнтовні втрати ЗС Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року до 9 квітня 2023-го:

особовий склад ‒ близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 636;

бойові броньовані машини ‒ 7 024 (+4);

артилерійські системи – 2 740 (+13);

РСЗВ – 533;

засоби ППО ‒ 282;

літаки – 307;

гелікоптери – 292;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 (+14);

крилаті ракети ‒ 911;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 602 (+3);

спеціальна техніка ‒ 309 (+5).

Російські війська, за даними Генштабу, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За добу ЗСУ відбили понад 50 атак на цих напрямках.