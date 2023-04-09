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Факти / Україна

Ще 470 окупантів та 14 безпілотників: втрати РФ за останню добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупаційних військ РФ з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 178 150 вбитими, з яких 470 – за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 квітня.

За його даними, українські захисники за день також знищили 13 артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини та 14 безпілотників.

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Орієнтовні втрати ЗС Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року до 9 квітня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 636;
  • бойові броньовані машини ‒ 7 024 (+4);
  • артилерійські системи – 2 740 (+13);
  • РСЗВ – 533;
  • засоби ППО ‒ 282;
  • літаки – 307;
  • гелікоптери – 292;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 (+14);
  • крилаті ракети ‒ 911;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 602 (+3);
  • спеціальна техніка ‒ 309 (+5).

Російські війська, за даними Генштабу, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За добу ЗСУ відбили понад 50 атак на цих напрямках.

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Карта бойових дій на 09.04.2023 – ситуація на фронті

Джерело: Генштаб ЗСУ
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