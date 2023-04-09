Ще 470 окупантів та 14 безпілотників: втрати РФ за останню добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати окупаційних військ РФ з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 178 150 вбитими, з яких 470 – за останню добу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 квітня.
За його даними, українські захисники за день також знищили 13 артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини та 14 безпілотників.
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Орієнтовні втрати ЗС Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року до 9 квітня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 636;
- бойові броньовані машини ‒ 7 024 (+4);
- артилерійські системи – 2 740 (+13);
- РСЗВ – 533;
- засоби ППО ‒ 282;
- літаки – 307;
- гелікоптери – 292;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 (+14);
- крилаті ракети ‒ 911;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 602 (+3);
- спеціальна техніка ‒ 309 (+5).
Російські війська, за даними Генштабу, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.