Апрель, 10 в 10:41

Уровень цинизма российских войск настолько зашкаливает, что они воруют памятники с могил на кладбищах.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Указано, что в Попаснянском районе оккупанты снимают каменные памятники с могил на кладбищах и везут их в Кадиевку, где перешлифовывают надписи.

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— Затем на ворованных с кладбищ плитах наносят фамилии и имя убитых захватчиков. Решение обусловлено тем, что это более чем в три раза дешевле, чем заказывать новый памятник, — говорится в сообщении.

Также, по данным ОВА, в Чмыровке в детском саду россияне демонтировали котельную, элементы которой исчезли в неизвестном направлении.

Кроме того, не прекращаются случаи насильственного похищения захватчиками гражданского населения.

— В частности, в Старобельске они проводят обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины, и вывозят людей в неизвестном направлении — без возврата, — добавляют в Луганской военной администрации.

Источник: Луганская ОВА