Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Наносять прізвища вбитих окупантів. На Луганщині росіяни крадуть пам’ятники з могил і перешліфовують надписи – ОВА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
кладовище могила
Фото: Depositphotos

Рівень цинізму російських військ настільки зашкалює, що вони крадуть пам’ятники з могил на кладовищах.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зазначено, що на Попаснянщині окупанти знімають кам’яні пам’ятники з могил на кладовищах і везуть їх в Кадіївку, де перешліфовують надписи.

Зараз дивляться

– Потім на крадених з цвинтарів плитах наносять прізвища та ім’я вбитих загарбників. Рішення обумовлене тим, що це більш ніж в три рази дешевше, ніж замовляти новий пам’ятник, – йдеться у повідомленні.

Також, за даними ОВА, у Чмирівці в дитячому садочку росіяни демонтували котельню, елементи якої зникли в невідомому напрямку.

Окрім того, не припиняються випадки насильницького викрадення загарбниками цивільного населення.

– Зокрема, у Старобільську вони проводять обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку – без повернення, – додають у Луганській військовій адміністрації.

Читайте
РФ накопичує бронетехніку поблизу Мар’їнки, бо Донецьк за 20 км – розвідка Британії

Джерело: Луганська ОВА

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка