Наносять прізвища вбитих окупантів. На Луганщині росіяни крадуть пам’ятники з могил і перешліфовують надписи – ОВА

Квітень, 10 в 10:41

Рівень цинізму російських військ настільки зашкалює, що вони крадуть пам’ятники з могил на кладовищах.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зазначено, що на Попаснянщині окупанти знімають кам’яні пам’ятники з могил на кладовищах і везуть їх в Кадіївку, де перешліфовують надписи.

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– Потім на крадених з цвинтарів плитах наносять прізвища та ім’я вбитих загарбників. Рішення обумовлене тим, що це більш ніж в три рази дешевше, ніж замовляти новий пам’ятник, – йдеться у повідомленні.

Також, за даними ОВА, у Чмирівці в дитячому садочку росіяни демонтували котельню, елементи якої зникли в невідомому напрямку.

Окрім того, не припиняються випадки насильницького викрадення загарбниками цивільного населення.

– Зокрема, у Старобільську вони проводять обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку – без повернення, – додають у Луганській військовій адміністрації.

Джерело: Луганська ОВА