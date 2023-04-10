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Факты / Україна / Общество

Из-за страха: в ВСУ объяснили, зачем россияне выкопали огромный “царь-окоп” в Запорожской области

Юля Захарченко, редактор ленты
окопи
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты выкопали 70-километровый окоп в Запорожской области из-за страха перед контрнаступлением воинов Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил спикер Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Это из-за страха контрнаступления. Именно поэтому они так упорядочивают свои позиции, строят фортификацию, — сказал Дмитрашковский.

Он добавил, что россияне активно минируют временно оккупированную территорию Украины. Он отметил, что пока неизвестно, составляют ли они карты минных полей, чтобы потом земли можно было разминировать.

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Фото: спутниковые снимки Sentinel-2

Ранее российские войска на оккупированных территориях Запорожской области выкопали окоп, который тянется непрерывно на расстояние более 70 км.

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