Апрель, 11 в 10:44

В Украине не завершено выполнение плана мобилизации, утвержденного в конце февраля 2022 года. Поэтому в объявлении новой волны мобилизации нужды нет.

Об этом в интервью литовскому информационному агентству ELTA рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года, было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

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– С учетом сегодняшней ситуации, этот план, принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию, — подчеркнул Резников.

Министр уточнил, что Генштаб ВСУ продолжает справляться “с компенсацией потерь” на фронте “в постепенном темпе”. Нехватки военных украинская армия не испытывает.

Резников напомнил, что мобилизованных военнослужащих еще предстоит научить и вооружить, желательно современным оружием.

Министр объяснил, что в начале полномасштабной войны основной, самый большой удар приняла регулярная украинская армия. Это военные, которые уже служили в армии и имели боевой опыт. К ним присоединились и ветераны, воевавшие с 2014 года.

А сейчас в армию приходят люди, которых нужно учить воевать. Соответствующую подготовку украинцы проходят в странах Европы.

– Первым волнам вторжения противостояли прежде всего те, кто уже служил и воевал. Но сейчас, естественно, Силы обороны и безопасности страны комплектуются людьми, которых, прежде всего, нужно научить, — заявил Резников.

Он поблагодарил союзников и партнеров, которые помогают в этой сфере, реализуя различные программы подготовки наших военных.

Ранее в ВСУ объясняли, что пока нет так называемых “волн” мобилизации. Она идет с начала полномасштабного вторжения РФ – с 24 февраля прошлого года.

Источник: Delfi