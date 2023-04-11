Квітень, 11 в 10:44

В Україні наразі не завершено виконання плану мобілізації, затвердженого наприкінці лютого 2022 року. Тому в оголошенні нової хвилі мобілізації потреби немає.

Про це в інтерв’ю литовському інформаційному агентству ELTA розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року, було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

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Генеральний штаб Збройних сил України затвердив план мобілізації.

– З огляду на сьогоднішню ситуацію, цей план, прийнятий до виконання ще в лютому минулого року, безперечно не завершений і тим більше не перевищений. Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію, – наголосив Резніков.

Міністр уточнив, що Генштаб ЗСУ продовжує справлятися “із компенсацією втрат” на фронті “в поступовому темпі”. Нестачі військових українська армія не відчуває.

Резніков нагадав, що мобілізованих військовослужбовців ще потрібно навчити й озброїти, бажано – сучасною зброєю.

Міністр пояснив, що на початку повномасштабної війни основний, найбільший удар прийняла регулярна українська армія. Це військові, які вже служили в армії та мали бойовий досвід. До них приєдналися і ветерани, які воювали із 2014 року.

А зараз до армії приходять люди, яких потрібно вчити воювати. Відповідну підготовку українці, зокрема, проходять у країнах Європи.

– Першим хвилям вторгнення протистояли передусім ті, хто вже служив і воював. Але зараз, природно, Сили оборони та безпеки країни комплектуються людьми, яких передусім треба навчити, – заявив Резніков.

Він подякував союзникам і партнерам, які допомагають у цій сфері, реалізуючи різноманітні програми підготовки для наших військових.

Раніше в ЗСУ пояснювали, що нині немає так званих “хвиль” мобілізації. Вона триває від початку повномасштабного вторгнення РФ – з 24 лютого минулого року.

Джерело: Delfi