Апрель, 07 в 9:36

Воины бригады Стальной кордон проходят активное обучение, ведь они являются частью Гвардии наступления.

В Госпогранслужбе показали, как проходят учения бойцов.

Военные проходят тренировки по стрельбе и тактической медицине. Учения проходят под наблюдением опытных инструкторов.

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Их цель — изгнать последнего оккупанта с нашей земли и вернуться на границы 1991 года, отмечают в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что с начала февраля до конца марта 2023 года более 35 тыс. украинцев изъявили желание вступить в ряды Гвардии наступления.