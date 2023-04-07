Гвардия наступления: пограничники показали, как тренируются бойцы бригады Стальной кордон
Фото: Госпогранслужба
Воины бригады Стальной кордон проходят активное обучение, ведь они являются частью Гвардии наступления.
В Госпогранслужбе показали, как проходят учения бойцов.
Военные проходят тренировки по стрельбе и тактической медицине. Учения проходят под наблюдением опытных инструкторов.
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Их цель — изгнать последнего оккупанта с нашей земли и вернуться на границы 1991 года, отмечают в Госпогранслужбе.
Ранее сообщалось, что с начала февраля до конца марта 2023 года более 35 тыс. украинцев изъявили желание вступить в ряды Гвардии наступления.