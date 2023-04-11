Апрель, 11 в 6:03

В ночь на 11 апреля в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Громкие звуки всколыхнули город в час ночи и четыре утра, сообщают местные Telegram-сообщества.

По свидетельству очевидцев, враг обстреливал город с временно оккупированного левого берега Днепра.

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