Неспокойная ночь в Херсоне: в городе прогремели мощные взрывы
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В ночь на 11 апреля в Херсоне прогремели мощные взрывы.
Громкие звуки всколыхнули город в час ночи и четыре утра, сообщают местные Telegram-сообщества.
По свидетельству очевидцев, враг обстреливал город с временно оккупированного левого берега Днепра.
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