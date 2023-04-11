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Факты / Україна

Неспокойная ночь в Херсоне: в городе прогремели мощные взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух

В ночь на 11 апреля в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Громкие звуки всколыхнули город в час ночи и четыре утра, сообщают местные Telegram-сообщества.

По свидетельству очевидцев, враг обстреливал город с временно оккупированного левого берега Днепра.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 412-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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