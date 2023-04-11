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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Российские Су-35 нанесли удары по Орехову и Гуляйполю

Обстріл Оріхова

Утром 11 апреля российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как уточнил глава областной военной администрации Юрий Малашко, массированный удар был нанесен по линии разграничения в Запорожской области.

Оккупанты выпустили по гражданскому сектору Орехова и Гуляйполя по две управляемые ракеты.

Кроме того, добавляет Юрий Малашко, российские захватчики атаковали Степногорск артиллерийскими снарядами.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что накануне вечером армия РФ атаковала из авиации и Берислав Херсонской области.

Попали оккупанты в одно из промышленных предприятий.

В результате удара здание подверглось серьезным разрушениям.

Также из-за российской атаки повреждены многие дома мирных жителей. Некоторые из них разрушены до основания.

Гражданские чудом не пострадали.

Источник: Андрей Ермак, Юрий Малашко

авіація, авіація РФ, Запорожская область
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