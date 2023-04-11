Российские Су-35 нанесли удары по Орехову и Гуляйполю
Утром 11 апреля российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Как уточнил глава областной военной администрации Юрий Малашко, массированный удар был нанесен по линии разграничения в Запорожской области.
Оккупанты выпустили по гражданскому сектору Орехова и Гуляйполя по две управляемые ракеты.
Кроме того, добавляет Юрий Малашко, российские захватчики атаковали Степногорск артиллерийскими снарядами.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Отметим, что накануне вечером армия РФ атаковала из авиации и Берислав Херсонской области.
Попали оккупанты в одно из промышленных предприятий.
В результате удара здание подверглось серьезным разрушениям.
Также из-за российской атаки повреждены многие дома мирных жителей. Некоторые из них разрушены до основания.
Гражданские чудом не пострадали.
Источник: Андрей Ермак, Юрий Малашко