Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Весняні канікули в Україні 2023: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Україна Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Російські Су-35 завдали ударів по Оріхову та Гуляйполю

Обстріл Оріхова

Уранці 11 квітня російські літаки Су-35 завдали авіаційних ударів по містам Оріхів та Гуляйполе в Запорізькій області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як уточнив глава обласної військової адміністрації Юрій Малашко, масованого удару було завдано по лінії розмежування в Запорізькій області.

Зараз дивляться

Окупанти випустили по цивільному сектору Оріхова та Гуляйполя по дві керовані ракети.

Крім того, додає Юрій Малашко, російські загарбники атакували Степногірськ артилерійськими снарядами.

На щастя, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що напередодні увечері армія РФ атакувала з авіації й Берислав Херсонської області.

Поцілили окупанти в одне з промислових підприємств.

Унаслідок удару будівля зазнала серйозних руйнувань.

Також через російську атаку пошкоджено чимало будинків мирних жителів. Деякі з них зруйновані вщент.

Цивільні дивом уціліли.

Джерело: Андрій Єрмак, Юрій Малашко

авіація, авіація РФ, Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обмеження на польоти цивільної авіації над Україною діятимуть до 2029-го
Літаки в аеропорту
У Сніжному окупанти звільнили лікарів без паспортів РФ – Генштаб
Російські Су-35 завдали ударів по Оріхову та Гуляйполю
У ЗСУ розповіли, де РФ найчастіше використовує так звані елітні війська
ЗСУ
РФ ще у вересні ледь не збила британський літак-розвідник біля Криму – WP
RAF RC-135W Rivet Joint
Через страх: у ЗСУ пояснили, навіщо росіяни викопали величезний “цар-окоп” у Запорізькій області
окопи
Відео
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”

Вони різного віку, мають різний характер і рівень фізичної підготовки. Та в усіх спільна мета – вибити окупантів з нашої землі. В одному з тренінгових центрів на Волині зібрали першу групу людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у воєнізований підрозділ поліції нового зразка “Лють”. Більше сотні чоловіків щодня тренуються стріляти, надавати домедичну допомогу, знешкоджувати диверсантів.

Катерина Курбанова
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Російські Су-35 завдали ударів по Оріхову та Гуляйполю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
В Україні знизять комісію за безготівкові розрахунки – терміни
банківська картка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь