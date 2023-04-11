Російські Су-35 завдали ударів по Оріхову та Гуляйполю

Уранці 11 квітня російські літаки Су-35 завдали авіаційних ударів по містам Оріхів та Гуляйполе в Запорізькій області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як уточнив глава обласної військової адміністрації Юрій Малашко, масованого удару було завдано по лінії розмежування в Запорізькій області.

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Окупанти випустили по цивільному сектору Оріхова та Гуляйполя по дві керовані ракети.

Крім того, додає Юрій Малашко, російські загарбники атакували Степногірськ артилерійськими снарядами.

На щастя, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що напередодні увечері армія РФ атакувала з авіації й Берислав Херсонської області.

Поцілили окупанти в одне з промислових підприємств.

Унаслідок удару будівля зазнала серйозних руйнувань.

Також через російську атаку пошкоджено чимало будинків мирних жителів. Деякі з них зруйновані вщент.

Цивільні дивом уціліли.

Джерело: Андрій Єрмак, Юрій Малашко

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