Російські Су-35 завдали ударів по Оріхову та Гуляйполю
Уранці 11 квітня російські літаки Су-35 завдали авіаційних ударів по містам Оріхів та Гуляйполе в Запорізькій області.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Як уточнив глава обласної військової адміністрації Юрій Малашко, масованого удару було завдано по лінії розмежування в Запорізькій області.
Окупанти випустили по цивільному сектору Оріхова та Гуляйполя по дві керовані ракети.
Крім того, додає Юрій Малашко, російські загарбники атакували Степногірськ артилерійськими снарядами.
На щастя, минулося без постраждалих.
Зауважимо, що напередодні увечері армія РФ атакувала з авіації й Берислав Херсонської області.
Поцілили окупанти в одне з промислових підприємств.
Унаслідок удару будівля зазнала серйозних руйнувань.
Також через російську атаку пошкоджено чимало будинків мирних жителів. Деякі з них зруйновані вщент.
Цивільні дивом уціліли.
Джерело: Андрій Єрмак, Юрій Малашко
Вони різного віку, мають різний характер і рівень фізичної підготовки. Та в усіх спільна мета – вибити окупантів з нашої землі. В одному з тренінгових центрів на Волині зібрали першу групу людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у воєнізований підрозділ поліції нового зразка “Лють”. Більше сотні чоловіків щодня тренуються стріляти, надавати домедичну допомогу, знешкоджувати диверсантів.Катерина Курбанова