В Болгарии обсуждается передача истребителей МиГ-29 Украине в обмен на новые самолеты

Апрель, 11 в 8:25

Минобороны Болгарии подтвердило факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов.

Об этом сообщает агентство EFE, передает Интерфакс-Украина.

В Софии подчеркнули, что бесплатно передавать истребители Киеву не собираются.

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ЕFЕ отмечает, что сейчас Болгария имеет 16 истребителей МиГ-29, причем из них только шесть в рабочем состоянии. Из-за санкций ЕС против России Болгария больше не может получать техническую помощь от российской стороны.

О контактах Болгарии с партнерами по поводу возможной передачи самолетов Украине сообщалось также в секретных документах Пентагона, которые на днях просочились в сеть.

В агентстве добавляют, что если Болгария решит сейчас передать Украине свои МиГ-29, то как минимум на полтора года остается вообще без истребителей, поскольку партия F-16, ранее закупленных у США, прибудет только в 2025 году.

В то же время президент Болгарии Румен Радев неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и выражал надежду на то, что правительство больше не будет поставлять ВСУ вооружение. На данный момент в Болгарии работает временное правительство, назначенное именно Радевым.

Ранее Болгария определила российскую военную агрессию как наиболее непосредственную угрозу глобальному миру.