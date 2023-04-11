В Болгарии обсуждается передача истребителей МиГ-29 Украине в обмен на новые самолеты
Минобороны Болгарии подтвердило факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов.
Об этом сообщает агентство EFE, передает Интерфакс-Украина.
В Софии подчеркнули, что бесплатно передавать истребители Киеву не собираются.
ЕFЕ отмечает, что сейчас Болгария имеет 16 истребителей МиГ-29, причем из них только шесть в рабочем состоянии. Из-за санкций ЕС против России Болгария больше не может получать техническую помощь от российской стороны.
О контактах Болгарии с партнерами по поводу возможной передачи самолетов Украине сообщалось также в секретных документах Пентагона, которые на днях просочились в сеть.
В агентстве добавляют, что если Болгария решит сейчас передать Украине свои МиГ-29, то как минимум на полтора года остается вообще без истребителей, поскольку партия F-16, ранее закупленных у США, прибудет только в 2025 году.
В то же время президент Болгарии Румен Радев неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и выражал надежду на то, что правительство больше не будет поставлять ВСУ вооружение. На данный момент в Болгарии работает временное правительство, назначенное именно Радевым.
Ранее Болгария определила российскую военную агрессию как наиболее непосредственную угрозу глобальному миру.