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Факты / Україна

В боях за Бахмут погиб велогонщик Константин Денека

Бедрак Виктория, редактор ленты
В боях за Бахмут погиб велогонщик Константин Денека

Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека. Недавно ему исполнилось 40 лет.

Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта в Facebook.

Указано, что Константин служил в одном из спецподразделений ГУР Минобороны Украины.

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Жизнь защитника оборвалась 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения. 12 марта ему исполнилось 40 лет.

— Константин Денека был членом команды Leader Citron Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города, — говорится в сообщении.

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Фото: Leader Citron Team

Джерело: Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта

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