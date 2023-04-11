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Факти / Україна

У боях за Бахмут загинув велогонщик Костянтин Денека

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У боях за Бахмут загинув велогонщик Костянтин Денека

Під Бахмутом загинув український велогонщик Костянтин Денека. Нещодавно йому виповнилось 40 років.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту у Facebook.

Зазначено, що Костянтин служив в одному зі спецпідрозділів ГУР Міноборони України.

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Життя захисника обірвалося 31 березня під Бахмутом внаслідок осколкового поранення. 12 березня йому виповнилося 40 років.

– Костянтин Денека був членом команди Leader Citron Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань із велоспорту. Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував двоколісні змагання. У вересні Костя приїхав до Бучі, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста, – йдеться у повідомленні.

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Фото: Leader Citron Team

Джерело: Комітет ВР з питань молоді і спорту

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