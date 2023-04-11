Украине нужно около 30 лет и минимум пять тысяч специалистов для разминирования — Резников

Апрель, 11 в 9:43

Украине понадобится около 30 лет и минимум пять тысяч специалистов для разминирования территорий.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников на брифинге в Media Center Ukraine.

— В наших планах создать потенциал как минимум в пять тысяч украинских специалистов, которые будут заниматься разминированием. Это не учитывая специалистов из других стран, — сказал он.

По словам министра, Украине на разминирование нужно будет около 30 лет, если она будет двигаться темпами Хорватии, где война закончилась 28 лет назад, а часть территорий до сих пор заминирована.

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— Они в среднем в год могут разминировать 50 кв. км. А у нас война еще продолжается. Если двигаться темпами Хорватии, то на полное разминирование уйдет 30 лет, — добавил он.

В то же время Резников отметил, что процесс разминирования можно ускорить с помощью современных технологий.

Ранее директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай сообщила, что Украина стала одним из крупнейших в мире минных полей, в очистке от взрывоопасных предметов нуждается более 180 тыс. кв. км территории.

Источник: Media Center Ukraine