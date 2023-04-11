Україні потрібно близько 30 років та мінімум п’ять тисяч фахівців для розмінування – Резніков

Квітень, 11 в 9:43

Україні знадобиться близько 30 років та мінімум п’ять тисяч фахівців для розмінування територій.

Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков на брифінгу в Media Center Ukraine.

– В наших планах утворити потенціал як мінімум в п’ять тисяч українських фахівців, які будуть займатися розмінуванням. Це не враховуючи фахівців з інших країн, – сказав він.

За словами міністра, Україні на розмінування потрібно буде близько 30 років, якщо вона рухатиметься темпами Хорватії, де війна закінчилась 28 років тому, а частина територій досі замінована.

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– Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 кв. км. А у нас війна ще триває. Якщо рухатися темпами Хорватії, то на повне розмінування піде 30 років, – додав він.

Водночас Резніков наголосив, що процес розмінування можна прискорити за допомогою сучасних технологій.

Раніше директор Кризового бюро Програми розвитку ООН Асако Окай повідомила, що Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів, очищення від вибухонебезпечних предметів потребує понад 180 тис. кв. м території.

Джерело: Media Center Ukraine