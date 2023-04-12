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Бедрак Виктория, редактор ленты

В CNN обнаружили еще одно видео, на котором россияне казнят украинских военных

В CNN обнаружили еще одно видео, на котором россияне казнят украинских военных
Фото: Getty Images

Журналисты CNN обнаружили еще одно видео, на котором, вероятно, российские военные казнили украинских защитников.

Издание указывает, что на прошлой неделе в соцсетях появилось два видео, на которых видно, как предполагают, обезглавливание украинских военных. Одно из них, возможно, было снято недавно, а другое — судя по количеству листьев на земле — выглядит так, будто было снято летом.

Указано, что видео опубликовали в пророссийской группе 8 апреля. Его якобы сняли наемники ЧВК Вагнера вблизи Бахмута, где в течение месяцев продолжаются ожесточенные бои. Журналисты не смогли подтвердить, где именно сняли кадры.

CNN пишет, что на видео видны обезглавленные тела двух украинских военных, которые лежат на земле возле уничтоженной военной машины. У солдат также были отрезаны руки.

Вечером 11 апреля в соцсетях начало активно распространяться видео с обезглавливанием, вероятно, украинского военного.

На видео можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека, который имеет форму с украинскими знаками распознавания.

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Источник: CNN
Армия России, Война в Украине, Військові злочини, ВСУ, Россия
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