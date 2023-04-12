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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Гірше за ІДІЛ. Кулеба закликав вигнати РФ з ООН після відео зі стратою українського бійця

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з ООН після появи відео зі стратою українського полоненого.

Про це він написав у Twitter.

– У мережі поширюється жахливе відео, як російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і щоб вони понесли відповідальність за свої злочини, – йдеться у повідомленні.

Вчора в мережі з’явилось відео з обезголовленням, ймовірно, українського військового.

На відео можна побачити, як люди у військовій формі з білими стрічками (знак, який використовують окупанти для ідентифікації своїх військ в Україні) обезголовлюють живу людину, яка має форму з українськими знаками розпізнавання.

У CNN повідомили, що виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, російські військові стратили двох українських захисників.

Джерело: Дмитро Кулеба

Війна в Україні, Воєнні злочини, Дмитро Кулеба, ООН
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