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Валентина Чорна, редактор ленты

Резников рассказал, какую роль в образовании танковой коалиции сыграла Испания

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Идея создания танковой коалиции образовалась во время коммуникации министра обороны Украины Алексея Резникова с испанской коллегой Маргаритой Роблес.

Тогда же они поняли, как можно “заставить” Германию прекратить колебаться относительно передачи танков ВСУ.

— У меня есть секрет, некий инсайд, и теперь могу его рассказать. История была такая: немецкое правительство на тот момент еще не приняло решение о предоставлении согласия дать нам Leopard, они политически сильно колебались, — сказал Резников на пресс-конференции в Мадриде.

По словам министра, во время коммуникации с Роблес стороны договорились использовать испанские Leopard на полигонах в Латвии для подготовки украинских танковых экипажей.

— Мы договорились это сделать, и я имел возможность обратиться к немецкому министру госпоже Ламберхт, чтобы поставить ее в ситуацию, что надо принять решение. С этого момента немецкие коллеги поняли, что мы не остановимся и надо принимать решение о согласии на тренинговые программы, а позже и на образование танковой коалиции с Leopard, — пояснил Резников.

Отметим, что в ближайшие дни Испания планирует отправить в Украину шесть танков Leopard 2A4.

Доставка техники будет осуществляться морем и завершится до конца апреля. Также ВСУ предоставят 20 бронетранспортеров.

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Война в Украине, Німеччина, Алексей Резников
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