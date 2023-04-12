Резніков розповів, яку роль в утворенні танкової коаліції відіграла Іспанія

Ідея створення танкової коаліції утворилася під час комунікації міністра оборони України Олексія Резнікова з іспанською колегою Маргаритою Роблес.

Тоді ж вони зрозуміли, як можна “змусити” Німеччину припинити вагатись щодо передання танків ЗСУ.

– Я маю секрет, такий собі інсайд, і тепер можу його розказати. Історія була така: німецький уряд на той момент ще не ухвалив рішення про надання згоди дати нам Leopard, вони політично сильно вагалися, – сказав Резніков на пресконференції у Мадриді.

За словами міністра, під час комунікації з Роблес сторони домовились використовувати іспанські Leopard на полігонах у Латвії для підготовки українських танкових екіпажів.

– Ми домовилися це зробити, і я мав змогу звернутися до німецького міністра пані Ламберхт, щоб поставити її в ситуацію, що треба ухвалити рішення. З цього моменту німецькі колеги зрозуміли, що ми не зупинимось і треба ухвалювати рішення про згоду на тренінгові програми, а пізніше й на утворення танкової коаліції з Leopard, – пояснив Резніков.

Зазначимо, що найближчими днями Іспанія планує відправити в Україну шість танків Leopard 2A4.

Доставлення техніки здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня. Також ЗСУ нададуть 20 бронетранспортерів.

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