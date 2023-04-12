Выкладывание в сети очередного видео с публичной казнью украинского военнопленного — это целенаправленная государственная политика РФ, заявил в эфире телемарафона Єдині новини представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

— Сейчас проводится детальная проверка содержания, контента, места, локации и, безусловно, кто это. Речь идет о незаконной казни со стороны террористов, со стороны государства-оккупанта. И это очередной факт нарушения всех возможных и невозможных норм и правил ведения войны, — подчеркнул он.

По его словам, все виновные должны быть привлечены к ответственности, и речь идет не только об исполнителях, “потому что публикация этого видео — свидетельство того, что подобная геноцидная политика является государственной политикой в РФ”.

— Это целенаправленная государственная политика РФ по освещению зверств своей армии против украинцев. Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать, посеять панику в украинских Силах обороны, что им не удается. Но также целью таких публичных зверств и казней является запугивание своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку с вами там будут делать то, что мы делаем с их военнопленными, — объяснил Юсов.

В то же время представитель разведки заверил, что каким бы отвратительным ни был враг, Украина остается демократическим государством и придерживается Женевских конвенций.

Служба безопасности Украины уже начала досудебное расследование военного преступления, где российские военные жестоко пытают украинского пленного и отрезают ему голову, по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Фото: ГУР МОУ

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