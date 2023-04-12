Викладення в мережі чергового відео з публічною стратою українського війсьвополоненого – це цілеспрямована державна політика РФ, заявив в ефірі телемарафону Єдині новини представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

– Зараз проводиться детальна перевірка змісту, контенту, місця, локації і, безумовно, хто це. Йдеться про незаконну страту з боку терористів, з боку держави-окупанта. І це черговий факт порушення всіх можливих і неможливих норм і правил ведення війни, – наголосив він.

За його словами, усі винні мають бути притягнені до відповідальності, і йдеться не лише виконавців, “тому що викладення цього відео – свідчення того, що подібна геноцидна політика є державною політикою в РФ”.

– Це цілестрямована державна політика РФ щодо висвітлення звірств своєї армії проти українців. Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати, посіяти паніку в українських Силах оборони, що їм не вдається. Але також метою таких публічних звірств та страт є залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватися у полон, оскільки з вами там робитимуть те, що ми робимо з їхніми військовополоненими, – пояснив Юсов.

Водночас представник розвідки запевнив, що яким би огидним не був ворог, Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій.

Служба безпеки України вже розпочала досудове розслідування воєнного злочину, де російські військові жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову , за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: ГУР МОУ

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