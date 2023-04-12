У CNN виявили ще одне відео, на якому росіяни страчують українських військових

Журналісти CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, російські військові стратили українських захисників.

Видання вказує, що минулого тижня в соцмережах з’явилось два відео, на яких видно, як припускають, обезголовлення українських військових. Одне з них, можливо, було знято нещодавно, а інше — судячи з кількості листя на землі — виглядає так, ніби було знято влітку.

Зазначено, що відео опублікували у проросійській групі 8 квітня. Його нібито зняли найманці ПВК Вагнера поблизу Бахмута, де протягом місяців тривають запеклі бої. Журналісти не змогли підтвердити, де саме зняли кадри.

CNN пише, що на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини. У солдатів також були відрізані руки.

Ввечері 11 квітня у соцмережах почало активно поширюватись відео з обезголовленням, ймовірно, українського військового.

На відео можна побачити, як люди у військовій формі з білими стрічками (знак, який використовують окупанти для ідентифікації своїх військ в Україні) обезголовлюють живу людину, яка має форму з українськими знаками розпізнавання.

Джерело : CNN

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