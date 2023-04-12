Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У CNN виявили ще одне відео, на якому росіяни страчують українських військових

У CNN виявили ще одне відео, на якому росіяни страчують українських військових
Фото: Getty Images

Журналісти CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, російські військові стратили українських захисників.

Видання вказує, що минулого тижня в соцмережах з’явилось два відео, на яких видно, як припускають, обезголовлення українських військових. Одне з них, можливо, було знято нещодавно, а інше — судячи з кількості листя на землі — виглядає так, ніби було знято влітку.

Зазначено, що відео опублікували у проросійській групі 8 квітня. Його нібито зняли найманці ПВК Вагнера поблизу Бахмута, де протягом місяців тривають запеклі бої. Журналісти не змогли підтвердити, де саме зняли кадри.

CNN пише, що на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини. У солдатів також були відрізані руки.

Ввечері 11 квітня у соцмережах почало активно поширюватись відео з обезголовленням, ймовірно, українського військового.

На відео можна побачити, як люди у військовій формі з білими стрічками (знак, який використовують окупанти для ідентифікації своїх військ в Україні) обезголовлюють живу людину, яка має форму з українськими знаками розпізнавання.

Читайте також
Ми нічого не збираємося прощати вбивцям – реакція Зеленського на страту військового
Володимир Зеленський

Джерело: CNN
Армія Росії, Війна в Україні, Воєнні злочини, ЗСУ, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Страта українського військового. СБУ розпочала розслідування воєнного злочину
СБУ
Ми нічого не збираємося прощати вбивцям – реакція Зеленського на страту військового
Володимир Зеленський
В умовах, максимально наближених до бойових: як військові відточують майстерність
Навчання Об’єднаних сил ЗСУ
“Витік” секретних даних Пентагону. Сербія погодилася надати Україні зброю – ЗМІ
У CNN виявили ще одне відео, на якому росіяни страчують українських військових
Танки Abrams і БМП Bradley. США планують додаткові постачання озброєння в Україну – Моравецький
Моравецький
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
У CNN виявили ще одне відео, на якому росіяни страчують українських військових
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
У CNN виявили ще одне відео, на якому росіяни страчують українських військових
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь