Какой будет курс доллара к гривне в 2023 году: прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что средний курс в 2023 году составит 40,7 грн за доллар.

Об этом говорится в отчете World Economic Outlook МВФ за апрель 2023 года.

Согласно данным МВФ, номинальный ВВП Украины составит в 2023 году 6050 млрд грн, долларовый ВВП — $148,7 млрд.

Фонд ожидает, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет на 3,0% после снижения на 30,3% в 2022 году.

Также, согласно прогнозам, инфляция замедлится в 2023 году до 20,0% (в 2022 году уровень инфляции составлял 26,6%), а уровень безработицы сократится с 24,5% до 20,9%.

Источник: МВФ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.