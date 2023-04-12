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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Який буде курс долара до гривні у 2023 році: прогноз МВФ

Який буде курс долара до гривні у 2023 році: прогноз МВФ
Фото: УНІАН

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середній курс у 2023 році становитиме 40,7 грн за долар.

Про це йдеться у звіті World Economic Outlook МВФ за квітень 2023 року.

Згідно з даними МВФ, номінальний ВВП України становитиме 2023 року 6050 млрд грн, доларовий ВВП – $148,7 млрд.

Фонд очікує, що реальний ВВП України у 2023 році впаде на 3,0% після зниження на 30,3% у 2022 році.

Також, згідно з прогнозами, інфляція уповільниться у 2023 році до 20,0% (у 2022 році рівень інфляції становив 26,6%), а рівень безробіття скоротиться з 24,5% до 20,9%.

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МВФ, курс долара

Джерело: МВФ

Курс долара, МВФ
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