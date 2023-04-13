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Україна
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Настоящий мир наступит с восстановлением границ Украины – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Настоящий мир наступит с восстановлением территориальной целостности Украины и воплощением Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на открытии Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте.

— Настоящий мир предусматривает восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, — сказал он.

По словам министра, Украина категорически отвергает любые заявления, которые представляют Крым как особый регион, который чем-то отличается от остальной Украины.

Кулеба подчеркнул, что “нет разницы между Симферополем, Херсоном, Донецком или Луганском. Все это — украинская земля, которую пытается украсть Россия”.

Глава МИД призвал к демилитаризации Черного моря, а также к ряду практических шагов для укрепления безопасности в Черноморском регионе.

Ранее Данилов представил 12 шагов деоккупации Крыма.

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Источник: МИД
Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Україна
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