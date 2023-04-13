Настоящий мир наступит с восстановлением границ Украины – Кулеба
Настоящий мир наступит с восстановлением территориальной целостности Украины и воплощением Формулы мира президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на открытии Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте.
— Настоящий мир предусматривает восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, — сказал он.
По словам министра, Украина категорически отвергает любые заявления, которые представляют Крым как особый регион, который чем-то отличается от остальной Украины.
Кулеба подчеркнул, что “нет разницы между Симферополем, Херсоном, Донецком или Луганском. Все это — украинская земля, которую пытается украсть Россия”.
Глава МИД призвал к демилитаризации Черного моря, а также к ряду практических шагов для укрепления безопасности в Черноморском регионе.
Ранее Данилов представил 12 шагов деоккупации Крыма.