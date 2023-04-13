Справжній мир настане з відновленням кордонів України – Кулеба

Справжній мир настане з відновленням територіальної цілісності України та втіленням Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на відкритті Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті.

– Справжній мир передбачає відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, – сказав він.

За словами міністра, Україна категорично відкидає будь-які заяви, які представляють Крим як особливий регіон, чимось відмінний від решти України.

Кулеба наголосив, що “немає різниці між Сімферополем, Херсоном, Донецьком чи Луганськом. Все це — українська земля, яку намагається вкрасти Росія”.

Глава МЗС також закликав до демілітаризації Чорного моря, а також до низки практичних кроків для зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

Раніше Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.

Джерело : МЗС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.