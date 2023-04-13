Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Справжній мир настане з відновленням кордонів України – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Справжній мир настане з відновленням територіальної цілісності України та втіленням Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на відкритті Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті.

– Справжній мир передбачає відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, – сказав він.

За словами міністра, Україна категорично відкидає будь-які заяви, які представляють Крим як особливий регіон, чимось відмінний від решти України.

Кулеба наголосив, що “немає різниці між Сімферополем, Херсоном, Донецьком чи Луганськом. Все це — українська земля, яку намагається вкрасти Росія”.

Глава МЗС також закликав до демілітаризації Чорного моря, а також до низки практичних кроків для зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

Раніше Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.

Читайте також
США мали б жорсткіше контролювати санкції проти Росії після анексії Криму – ЗМІ
Санкції проти РФ

Джерело: МЗС
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Кракові 63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генконсульства України
Консульство України у Кракові
Любитель зброї, який працював на військовій базі: видання WP дізналося, хто стоїть за витоком документів США
Пентагон
Російські еліти не вірять у перемогу, але сподіваються на нічию – ГУР
Справжній мир настане з відновленням кордонів України – Кулеба
У РФ деякі регіони скасували паради до Дня Перемоги: росіяни можуть запанікувати
Парад до Дня Перемоги в РФ
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
СБУ
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Справжній мир настане з відновленням кордонів України – Кулеба
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Справжній мир настане з відновленням кордонів України – Кулеба
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь