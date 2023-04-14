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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Стрельба и взрыв: в Мелитополе снова громко

Стрельба и взрыв: в Мелитополе снова громко

В Мелитополе Запорожской области снова, уже второй раз за день, громко.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что жители фиксируют одиночный взрыв и стрельбу в северной части города.

Других подробностей пока нет. Следим за ситуацией.

Ранее сообщалось, что российские военные массово строят фортификационные сооружения возле города и минируют поля, готовясь к контрнаступлению ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Мелітополь
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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