Стрельба и взрыв: в Мелитополе снова громко
В Мелитополе Запорожской области снова, уже второй раз за день, громко.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что жители фиксируют одиночный взрыв и стрельбу в северной части города.
Других подробностей пока нет. Следим за ситуацией.
Ранее сообщалось, что российские военные массово строят фортификационные сооружения возле города и минируют поля, готовясь к контрнаступлению ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина