В Мелитополе Запорожской области снова, уже второй раз за день, громко.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что жители фиксируют одиночный взрыв и стрельбу в северной части города.

Других подробностей пока нет. Следим за ситуацией.

Ранее сообщалось, что российские военные массово строят фортификационные сооружения возле города и минируют поля, готовясь к контрнаступлению ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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