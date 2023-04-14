У Мелітополі Запорізької області знову, вже вдруге за день, гучно.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що жителі фіксують одиночний вибух і стрільбу у північній частині міста.

Інших подробиць наразі немає. Слідкуємо за ситуацією.

Раніше повідомлялось, що російські військові масово будують фортифікаційні споруди біля міста та мінують поля, готуючись до контрнаступу ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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