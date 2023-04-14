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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Стрілянина та вибух: у Мелітополі знову гучно

Стрілянина та вибух: у Мелітополі знову гучно

У Мелітополі Запорізької області знову, вже вдруге за день, гучно.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що жителі фіксують одиночний вибух і стрільбу у північній частині міста.

Інших подробиць наразі немає. Слідкуємо за ситуацією.

Раніше повідомлялось, що російські військові масово будують фортифікаційні споруди біля міста та мінують поля, готуючись до контрнаступу ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Мелітополь
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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