Стрілянина та вибух: у Мелітополі знову гучно
У Мелітополі Запорізької області знову, вже вдруге за день, гучно.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що жителі фіксують одиночний вибух і стрільбу у північній частині міста.
Інших подробиць наразі немає. Слідкуємо за ситуацією.
Раніше повідомлялось, що російські військові масово будують фортифікаційні споруди біля міста та мінують поля, готуючись до контрнаступу ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна